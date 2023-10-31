رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد معاهد البحر الأحمر ويؤكد الحرص على ارتقاء مستوى الطالب

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبلت منطقة البحر الأحمر الأزهرية ، اليوم، الثلاثاء، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والوفد المرافق له؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

واستهل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية جولته التفقدية بمتابعة معهد الغردقة النموذجى، وشارك الطلاب طابور الصباح، ثم تفقد الفصول، والعملية التعليمية عموما، ووقف على مدى انتظام سير العمل بالمعهد، وسأل عن أي معوقات أو صعوبات تعيق العمل.

واجتمع بشيخ المعهد ووكلائه، وعدد من العاملين بالمعهد؛ لمناقشة أهم الإيجابيات للعمل على تطويرها، وأهم المعوقات للعمل على تذليلها، مؤكداً أن الأزهر الشريف حريص كل الحرص على الارتقاء بمستوى الطالب الأزهري والرفع من شأنه، والوصول به لمرتبة علمية قوية ومميزة.

ودعا لبذل الوسع للارتقاء بالطالب الأزهري فهو أهم أولويات مؤسسة الأزهر العريقة، كما اجتمع بأعضاء مجلس آباء المعهد لمناقشة آرائهم فى العملية التعليمية.