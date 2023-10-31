الرئيسية أخبار عاجلة رئيس اتحاد قبائل سيناء: نخوض معركة التنمية مع الدولة بعد انتصارنا على الإرهاب الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:37 م الشيخ ابراهيم العرجانى كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء: نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب. سيناء_ ارض _الفيروز سيناء رئيس الوزراء العريش العرجاني أرض الفيروز ارض الفيروز سيناء سيناء أرض الفيروز رئيس الوزراء في سيناء رئيس الوزراء فى سيناء شمال سيناء الشيخ إبراهيم العرجانى إبراهيم العرجانى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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