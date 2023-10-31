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رئيس اتحاد قبائل سيناء: نخوض معركة التنمية مع الدولة بعد انتصارنا على الإرهاب

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:37 م
رئيس اتحاد قبائل سيناء: نخوض معركة التنمية مع الدولة بعد انتصارنا على الإرهاب الشيخ ابراهيم العرجانى
كتب سمير حسنى

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قال الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء: نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب.

 







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