اليوم السابع
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رئيس اتحاد قبائل سيناء: أرض الفيروز ستظل مصرية ونرفض أى محاولة للمساس بها

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:41 م
رئيس اتحاد قبائل سيناء: أرض الفيروز ستظل مصرية ونرفض أى محاولة للمساس بها الشيخ ابراهيم العرجانى
كتب سمير حسنى

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أكد الشيخ إبراهيم العرجانى رئيس اتحاد قبائل سيناء، أن أرض سيناء ستظل مصرية، ونرفض أى محاولة للمساس بها.

 







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