الرئيسية أخبار عاجلة رئيس اتحاد قبائل سيناء: أرض الفيروز ستظل مصرية ونرفض أى محاولة للمساس بها الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:41 م الشيخ ابراهيم العرجانى كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكد الشيخ إبراهيم العرجانى رئيس اتحاد قبائل سيناء، أن أرض سيناء ستظل مصرية، ونرفض أى محاولة للمساس بها. سيناء_ ارض _الفيروز سيناء رئيس الوزراء العريش ابراهيم العرجاني أرض الفيروز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة