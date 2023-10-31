الرئيسية أخبار عاجلة رئيس اتحاد قبائل سيناء: أهالي سيناء مصطفون خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:27 م الشيخ إبراهيم العرجانى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكد رئيس اتحاد قبائل سيناء الشيخ إبراهيم العرجاني على اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة. أرض الفيروز ارض الفيروز سيناء سيناء أرض الفيروز رئيس الوزراء في سيناء رئيس الوزراء فى سيناء شمال سيناء الشيخ إبراهيم العرجانى إبراهيم العرجانى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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