حسن الخاتمة.. وفاة مدير قطاع الأزهر السابق صائما وأثناء تلاوة القرآن بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

توفى الشيخ محمد أبوالعودين مدير قطاع الأزهر سابقا وهو داخل مسجد الحرمين بإحدى قرى مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وذلك أثناء قراءة القرآن الكريم قبل دقائق قليلة من صلاة المغرب في مسجد الحرمين في مركز بني مزار شمال المحافظة وقد سادت حالة من الحزن بين أهالى القرية وأكدوا أن تلك الوفاة دليلا على حسن الخاتمة خصوصا أن وقت رحيله كان صائما أيضا.

وشيع المئات من أهالى بني مزار جثمان الشيخ محمد العودين من مسجد الزهراء فى أبوالعباس البلد، إلى مثواه الأخير في مشهد مهيب حرص الجميع على التواجد به.

وحرص الكثير على تقديم العزاء بعبارات تدل على مدي حبهم له خصوصا أن الشيخ أبو العودين كان مشهور عنه بعمل الخير ومساعدة الجميع حيث كان أب لكل شباب المركز.