جيش الاحتلال الإسرائيلى يصدر أوامره لقواته البرية بالدخول إلى غزة

كتب: أحمد جمعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صدور الأوامر للقوات البرية العاملة فى غزة بشن هجوم برى على الفصائل الفلسطينية داخل القطاع، مشيرا إلى أن القوات ستحارب فى الأزقة والأنفاق للقضاء على الفصائل، جاء ذلك فى أمر أصدره قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال.

ونشرت الفصائل الفلسطينية فى غزة مشاهد اشتباكها مع القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب معبر إيرز يوم الأحد الماضى، ما أدى لتدمير عدد من الآليات الالتابعة لقوات الاحتلال التى تحاول التوغل إلى داخل غزة.