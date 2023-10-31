جولة ميدانية لمحافظ أسوان لتفقد المشروعات الجارية

أسوان- صلاح المسن

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية، بالإضافة إلى متابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل أستهلها بتفقد الأعمال الجارية بمحيط مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومستشفيات أسوان الجامعى وذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضًا المهندس عبد الصبور الراوى رئيس قطاع التشغيل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

حيث وجه المحافظ للبدء فى أعمال رصف المدخل الرئيسى للمركز والمستشفى، مع إقامة باركنج لإستيعاب حركة المركبات والسيارات، فضلًا عن تنفيذ محور مرورى بشكل جمالى وحضارى فى واجهة المستشفى لتحقيق السيولة للمواطنين المترددين على هذه الصروح الطبية لتلقى الخدمات العلاجية بالشكل المطلوب.

وخلال تفقده للأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر كلف اللواء أشرف عطية مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى للمرحلة الحالية بدءًا من ميدان الجيش " الزلابية سابقًا " وصولًا إلى مركز مجدى يعقوب، والتى ستستكمل بالبدء فى تنفيذ المرحلة التالية من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل حتى يتسنى تسهيل حركة المواطنين والمركبات المختلفة.

موجهًا نواب رئيس المدينة ورئيس حى غرب بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمنطقة سوق الخميس، مع إلزام سائقى عربات الحنطور بالإلتزام بخطوط السير الخاصة بهم للحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة السياحية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة سحب أى سويقات تم تسليمها أو توزيعها من قبل، ولم يتم تشغيلها، على أن يتم طرحها مرة أخرى بالمزاد العلنى لتحقيق الإستفادة المثلى منها على الوجه الأكمل.

واستمع محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم، ووجه المسئولين لتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.