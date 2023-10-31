اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:30 م
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بسبب أعمال صيانة.. "تاون جاس" لسكان المهندسين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:15 م
بسبب أعمال صيانة.. "تاون جاس" لسكان المهندسين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز تاون جاس صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال صيانة - شارع شهاب مع شارع جامعة الدول العربية خلف محمصة العروبة محطة مترو جامعة الدول المهندسين وذلك غدا الأربعاء بدءاً من الساعة التاسعة صباحا. 
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وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.






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تاون جاس




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