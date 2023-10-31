توصيل الغاز لأكثر من 48 ألف عميل منزلى بالعريش وبئر العبد فى سيناء

كتبت -مروة الغول

نجحت الدولة المصرية منذ عام 2014 فى تنمية سيناء ، ويوضح ذلك حجم الاستثمارات للمشروعات فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ويأتى من ضمن تلك المشروعات مشروعات الغاز الطبيعى ومنها توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وشبكات نقل الغاز.

وتم خلال الفترة ( يونيو 2014 - أكتوبر2023) توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 48 ألف عميل منزلى وتجارى بالعريش وبئر العبد وتضمنت حجم الاستثمارات خلال تلك الفترة لمشروع تم تنفيذها وأخرى جارية بحجم استثمارات يبلغ 1.3مليار جنيه بإجمالى مشروعات 15 مشروع .

وخلال الفترة من أكتوبر 2023وحتى يونيو 2030 يبلغ حجم الاستثمارات المخططة 11.6مليار جنيه لتنفيذ 23 مشروعا ومنها:

- تنفيذ شبكات نقل الغاز 500 كم خطوط بأقطار مختلفة.

- 20 محطة خدمة وتموين تطوير وانشاء جديد لمحطات تموين السيارات بالغاز.

- تنفيذ خطوط وشبكات الغاز داخل مدينتي الشيخ زويد ورفح الجديدة.

- تنفيذ خط غاز الشيخ زويد / رفح الجديدة) بطول (15) كم.

- تنفيذ خط غاز (العوجة - التل الكبير) 42 بوصة بطول (255) كم.

- إنشاء محطة تخفيض الضغط 70/7 بار بمنطقة الشلاق بالشيخ زويد.

- مد عدد (3) خطوط مواد بترولية قطر 8 بوصة من جنوب البحيرات إلى الجدي - من سرابيوم إلى كثب المواعيد من الاسماعيلية شرق إلى الطاسة بالحسنة).