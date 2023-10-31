اليوم السابع
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انطلاق الموسم الرابع للمشروع الوطنى للقراءة بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 02:39 م
انطلاق الموسم الرابع للمشروع الوطنى للقراءة بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية المشروع الوطنى للقراءة بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، عن انطلاق فاعليات الموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة بمعاهد المنطقة، تحت رعاية الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الازهرية، وإشراف عرفات الطواب، منسق المشروع بالمنطقة.
 
وأكد منسق المشروع بالمنطقة، خلال اللقاء المنعقد لمنسقي المعاهد على مستوى الإدارات، ضرورة عقد ندوات تثقيفية تحفيزية للمشروع بجميع المعاهد، والتأكيد على نوعية الكتب المقروءة ومجالات القراءة وعدد الصفحات حسب مستوى الطالب وكذلك آلية التسجيل بالنسبة للمعلمين.






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