انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي (TEA) لمعلمى الإنجليزية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية ، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية (TEA) بمعاهدها، وذلك فى إطار الشراكة الفعالة مع المجلس الثقافي البريطاني.

ويهدف البرنامج التدريبي لرفع كفاءة معلمي اللغة الانجليزية وصقل مهاراتهم للارتقاء بالعملية التعليمية، وينقسم البرنامج مقسم إلى أربع مجموعات موزعة على الغردقة وسفاجا والقصير؛ لتغطي جميع معاهد المنطقة، ويستمر لمدة أسبوع، ويحاضر بالتدريب كل من عاطف محمود عبد الرحيم بمجموعة إدارة الغردقة الأولى، ومروة عطا بمجموعة الغردقة الثانية، ووليد أحمد بمجموعة إدارة سفاجا، وهاني محمد بمجموعة إدارة القصير.

تقام فعاليات البرنامج التدريبي (TEA) لمعلمي اللغة الانجليزية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية تحت رعاية الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ومتابعة منى محفوظ، موجه عام اللغة الانجليزية.