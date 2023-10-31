اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:43 م
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المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات رسمية ورخص قيادة ببنها

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 04:26 م
المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات رسمية ورخص قيادة ببنها حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وأختام واستصدار رخص قيادة مزورة فى بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1459 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2137 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "تامر م ع"، 32 سنة، عاطل، اشترك وأخر مجهول في تزوير محررات رسمية خاصة باستصدار عدد من تراخيص القيادة المزورة، من خلال تقديم بيانات وهمية للموظفين على أنها صحيحة، واستغل حسن نية الموظف المختص وقام باستصدار تراخيص القيادة والمركبات مزورة.

 







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