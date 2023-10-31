اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكويت تؤكد أهمية حشد المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:05 ص
الكويت تؤكد أهمية حشد المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني الكويت
أ ش أ

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أكد مجلس الوزراء الكويتي استمرار دولة الكويت في حشد المجتمع الدولي وطرق جميع الأبواب لوقف ما يحدث للشعب الفلسطيني.


وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عيسى أحمد الكندري، إن المجلس طالب بإيقاف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية.


وأضاف أن مجلس الوزراء الكويتي أحيط باستمرار الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي إلى مدينة العريش؛ تمهيدا لإيصالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وما تحمله على متنها من مئات الأطنان من مواد غذائية ومعدات طبية وسيارات إسعاف ومستلزمات إغاثية مقدمة من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية.







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العدوان على قطاع غزة




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