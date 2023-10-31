الكويت تؤكد أهمية تعزيز التعاون الخليجي في إطار منع ومكافحة الفساد

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أكد عبدالعزيز الإبراهيم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، أهمية تعزيز التعاون الخليجي في إطار منع ومكافحة الفساد.



وأشاد رئيس هيئة "نزاهة" - خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط الاثنين - بالجهود المبذولة من الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مقومات التعاون الخليجي المشترك.. مشيرا إلى ضرورة تكريس الاهتمام بالتوعية والتثقيف في مجال التعليم ضمن سياسات وخطط مكافحة الفساد باعتباره من العوامل الأكثر تأثيرا في منع الفساد.



وأكد الإبراهيم حرص "نزاهة" على تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد والمشاركة الهادفة مع الهيئات النظيرة بغية منع ومكافحة جرائم الفساد على جميع الأصعدة في ضوء اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.



وأوضحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" - في بيان - أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات منها اعتماد خطة عمل لتفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأضاف البيان أن الاجتماع تناول كذلك اعتماد البرنامج الخليجي المشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم وتكريم المرشحين لجائزة الموظف المثالي بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.