الكشف على 1283 مريضا فى قافلة طبية مجانية ضمن "حياة كريمة" غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية العراق، والتى تم إقامتها بالوحدة الصحية لقرية العراق بمنطقه العامرية بالإسكندرية، والتي تبعد 15 كم عن أقرب مستشفي عام (مستشفي العامرية العام).

وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان و الرمد ) وشارك فيها 50 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1283 مريضا من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 8 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 86 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 55 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 4 أشعة سينية علاوة على فحص 50 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ533 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.