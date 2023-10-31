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القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال أبادت مربع سكنى فى جباليا بالكامل

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 06:04 م
القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال أبادت مربع سكنى فى جباليا بالكامل غزة
كتبب أحمد عرفة

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أكدت السلطات الأمنية فى غزة، أن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل تزن كل منها ألف كيلوجرام على مربع سكنى فى مخيم جباليا فأبادته بالكامل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى.

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.







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