وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيان صحفي مُقتضب نُشر على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "مقاتلي الفصائل الفلسطينية أجهزوا على القوة الإسرائيلية بعد دخولها مبنى كمن المقاومون داخله في بيت حانون، وأن عناصرها تمكنوا من استهداف جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة". 