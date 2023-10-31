الشرطة الفرنسية تطلق النار على سيدة هددت المارة داخل محطة قطار فى باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء النار على سيدة هددت المارة فى محطة للقطار فى العاصمة الفرنسية باريس، بحسب مصدر بالشرطة.

وفى حوالى الساعة 9:30 صباحا، فى محطة للقطار فى الدائرة 13 بباريس، وجهت المشتبه بها، تهديدات للمارة، وتم إبلاغ الشرطة.

وبحسب مصدر ثانٍ فى الشرطة، هددت السيدة بتفجير كل شيء، ثم شوهدت فى محطة "مكتبة فرانسوا ميتران" وهى تخفى يديها فى ملابسها.

وتم إخلاء المحطة وتدخلت الشرطة لتوقيفها، إلا أنها رفضت الامتثال لأوامر الشرطة ما اضطر أفراد الأمن للتعامل معها والتصويب نحوها.

وأصيبت السيدة فى بطنها وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

ولا يزال أفراد الشرطة منتشرين فى المحطة وتدخلت فرق إزالة الألغام للتأكد من عدم وجود متفجرات فى المحطة التى مازالت مغلقة أمام المارة.