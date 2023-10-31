السجن المؤبد لمتهم بقتل شاب بسبب المخدرات فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، الثلاثاء، عاملا بالسجن المؤبد عن تهمة القتل والسجن لمدة 6 سنوات عن تهمة الإتجار في المخدرات؛ لاتهامه بقتل شاب والشروع في قتل آخر بسبب خلافات حول تجارة المتهم في المخدرات واعتقاده بأن المجني عليه وصديقه قد أبلغا عنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف محمد سراج الدين ومحمد سامي بده ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 13601 لسنة 2023 جنايات منيا القمح، المقيدة برقم 1998 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم أشرف ع م خ، 31 سنة، عامل، مقيم بمركز منيا القمح، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 3 مايو الماضي، وبدائرة منيا القمح، قتل المجنى عليه ياسر أ ق ق، عمدا مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد بيت النية وعقد العزم المصمم وأعد سلفا لجريمته سلاح ناري (فرد خرطوش) وتوجه إلى المكان الذى أيقن سلفا تواجد المجني عليه به وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته، وشرع في قتل المجنى عليه حماده س م د، إلا أنه قد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم تمكنه من إصابته وفراره إثر تجمع الأهالي عقب إتيانه جريمته محل الاتهام.