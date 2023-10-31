الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تستقبل وفد اتحاد غرف السياحة

محمد الجالى- هند مختار

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفداً من اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وعدداً من الأعضاء.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه لوفد اتحاد الغرف مؤكداً أن قطاع السياحة له أهمية كبيرة في دعم اقتصاد الدولة، مشيداً بدور الاتحاد في نشر الوعي عن طريق التقرير السنوي الذي يبرز جهود الدولة في قطاع السياحة، وتحقيق استراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة.

ومن جانبه، أشاد وفد اتحاد الغرف السياحية بما حققته الدولة من إنجازات وتنمية في جميع المجالات وبما حققه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من استقرار وأمن الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية ودعمه المتواصل لقطاع السياحة وهو ما انعكس على النهوض بقطاع السياحة في مصر، مؤكدين على قيامهم بدورهم في نشر التوعية بين المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقوقهم الدستورية.