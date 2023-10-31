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البيت الأبيض: 66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:08 م
البيت الأبيض: 66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال 24 ساعة مساعدات إنسانية
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض، أن هناك 66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى.

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.







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