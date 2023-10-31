يذكر أن القضية المتعلقة بشأن رئيس حركة النهضة التونسى راشد الغنوشي تأتي في إطار اتهامه من قبل نقابي أمني رفعها بعد وصف الغنوشي للأمنيين بـ "الطواغيت".

كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في شهر مايو الماضي بالسجن لمدة عام بحق الغنوشي مع غرامة مالية .