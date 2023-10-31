الأوقاف تكثف أنشطتها الدعوية والاجتماعية بشمال سيناء وافتتاح المساجد

كشفت وزارة الأوقاف عن دورها وإنجازاتها بشمال سيناء،و فيما يخص الجانب الاجتماعى: تم توزيع (45 ) ألف شنطة سلع غذائية بمديرية أوقاف شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة خلال شهر رمضان الماضى.

كما تم تسليم (20) ألف شنطة سلع غذائية بمديرية أوقاف شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة خلال شهر رمضان الماضى، كما بلغ إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى والإطعام بمديرية أوقاف شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة أكثر من (48) طنا.

وكشفت الوزارة أن المساجد التى تم افتتاحها بمديرية أوقاف شمال سيناء حتى تاريخه وذلك على النحو التالي:

الجمعة 9 أكتوبر 2020م: ) مسجد عباد الرحمن - المساعيد - العريش)، ( مسجد آل ياسر - حى آل ياسر -

العريش )، (مسجد عمرو بن العاص - المساعيد - العريش )، (مسجد عمورية - قرية عمورية - بئر العبد ).

عمار - قرية رمانة - بئر العبد )، (مسجد الغزلان - حى الغزلان - بئر العبد )، (مسجد التجمع العمرانى - حى ابنى بيتك - العريش ).

الجمعة: 2021/4/22م: (مسجد الشهيد محمد سمير شراب" - بالعريش ).:

الجمعة: 2022/10/7م: ( مسجد عثمان بن عفان - غرب العريش )، (مسجد) سعد بن معاذ - بئر العبد، ضمن خطة الإحلال والتجديد )، (مسجد زارع الخير - قرية زارع الخير ضمن خطة الصيانة والترميم.

الجمعة: 2022/10/14م: ( مسجد سلامة أبو عبدون - الشيخ زويد ) صيانة.

والوزارة ماضية بقوة فى تكثيف أنشطتها الدعوية فى محافظة شمال سيناء ؛ فى إطار نشر للفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الأفكار المنحرفة.