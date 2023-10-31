اعرف مكونات وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بمستشفى الفيوم العام

الفيوم رباب الجالي

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدتى " التصلب المتعدد " و"تفتيت الحصوات" بمستشفى الفيوم العام، كما تفقد أعمال رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.

وفى نقاط تعرف على مكونات وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بمستشفى الفيوم العام:

وحدة التصلب المتعدد مقامة علي مساحة 60 مترا.

تبلغ التكلفة الإجمالية للوحدة مليون و250 ألف جنيه

الوحدة أقيمت بالجهود الذاتية وتمويل من جمعية خيرية

تضم الوحدة عدد 2 سرير و4 كراسي، للرعاية النهارية، مجهزة بالكامل.

تخدم الحالات المرضية من الفيوم ومحافظات شمال الصعيد

وتأتي متواكبة مع توجهات الدولة نحو إنشاء وحدة للتصلب المتعدد بكل محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف التخفيف عن المرضى

ويتكلف علاج المريض الواحد من 150 إلى 600 ألف جنيه سنوياً.

أما وحدة تفتيت حصوات المسالك البولية بالموجات التصادمية

تم تزويدها بجهاز من أحدث أجهزة تفتيت الحصوات بالعالم