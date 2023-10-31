استشهاد 67 فلسطينيا على الأقل فى مجزرة إسرائيلية شمال قطاع غزة

كتب: أحمد جمعة

استشهد 67 شهيداً فلسطينيا على الأقل وعشرات الجرحى وصلوا مستشفيات الإندونيسى وشهداء الأقصى جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى بقصف مربع سكنى فى معسكر جباليا شمال غزة.

وعلى مدار أكثر من 3 أسابيع، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على الحرب السابعة ضد أهإلى قطاع غزة، كان ملف الاجتياح البرى محل جدل داخل تل أبيب، خاصة فى ظل التحذيرات الأمريكية والغربية المتتالية من الكلفة البشرية لمثل تلك الخطوة، فضلاً على تأكيد العديد من المسئولين الأمريكيين عدم اقتناعهم بامتلاك الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق.

وانطلقت عمليات طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر وخلفت ما يزيد على 1400 قتيل إسرائيلي، وما يقرب من 9 آلاف شهيد غالبيتهم من المدنيين العزل داخل قطاع غزة.

وتزامن الاجتياح البرى لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى مع موجة من الآنتهاكات فى القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.