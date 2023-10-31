

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل عبد الله محمد حسن مقبل (16 عامًا)، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الحي.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال قمعت مسيرة خرجت من وسط البلدة وصولا إلى منطقة "عصيدة"، تنديدًا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، وأطلقت صوب المشاركين فيها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الطفل مقبل برصاصة في صدره، نقل إثرها للمستشفى، حيث أعلن عن استشهاده.



وشارك آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم، في مسيرة في وسط مدينة "رام الله" بالضفة الغربية، رفضًا للمجزرة التي ارتكتبها الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم "جباليا" بقطاع غزة عصرًا، وأسفرت عن استشهاد وجرح مئات المدنيين الأبرياء.



وجاب المُشاركون في المسيرة شوارع المدينة، ورددوا هتافات مُنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المُستمرة في قطاع غزة منذ 25 يومًا.



وطالب المشاركون في المسيرة بتوحيد الصف الفلسطيني والتصدي لجرائم الاحتلال، كما طالبوا المُجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للفلسطينيين.