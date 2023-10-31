إيلون ماسك يحضر قمة الذكاء الاصطناعى البريطانية.. وBBC: يعقد مقابلة مع سوناك

كتبت: نهال أبو السعود

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن الملياردير الأمريكى ايلون ماسك سيحضر قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعى فى المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، إنه سيجرى مقابلة على الهواء مع ايلون ماسك بعد فعاليات القمة المقررة الخميس المقبل

وفى منشور على موقع اكس، كتب رئيس الوزراء البريطانى على حسابه: "ساكون فى محادثة بعد قمة سلامة الذكاء الاصطناعى ليلة الخميس على منصة اكس مع ايلون ماسك"

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأمل القمة، المنعقدة فى بلتشلى بارك، فى جمع خبراء الذكاء الاصطناعى وقادة العالم لمناقشة المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تحضر نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

تم الترحيب بالتطورات الأخيرة فى مجال الذكاء الاصطناعى باعتبارها ثورية ولكنها خطيرة أيضًا وتشكل تهديدًا محتملًا للإنسانية نفسها ويمكن أن يؤدى ذلك إلى فقدان أعداد كبيرة من الوظائف وزيادة المعلومات المضللة.

وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس الاثنين على أمر تنفيذى يتطلب من مطورى الذكاء الاصطناعى (AI) مشاركة نتائج السلامة مع الحكومة الأمريكية، ومع ذلك، قد يدعو ماسك الولايات المتحدة ودول أخرى إلى المضى قدمًا.

وفى مارس وقع ماسك على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف "تجارب الذكاء الاصطناعى العملاقة".

وفى مقابلة سابقة مع هيئة الإذاعة البريطانية قال ماسك أنه كان يشعر بالقلق بشأن سلامة الذكاء الاصطناعى لأكثر من عقد من الزمن، وقال: "أعتقد أنه يجب إنشاء هيئة تنظيمية للإشراف على الذكاء الاصطناعى للتأكد من أنه لا يشكل خطرًا على الجمهور".

كما وضع ماسك نفسه فى مواجهة شركات الذكاء الاصطناعى بسبب البيانات التى تستخدمها لتدريب برامج الدردشة الآلية - البرنامج الذى يتعلم كيفية تفاعل البشر عن طريق جمع كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة لتغذية معرفتها وأساليب تفاعلها.