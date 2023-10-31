اليوم السابع
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إيقاف بناء مخالف بعزبة حوض 12 بحى المنتزه ثان فى الإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:52 ص
إيقاف بناء مخالف بعزبة حوض 12 بحى المنتزه ثان فى الإسكندرية.. صور ايقاف أعمال بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف من المهد، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلفت الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، وجهت الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، وحدة التدخل السريع بالحى ومهندسى وممثلى الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، بشن حملة لإزالة أعمال بناء مخالف،من المهد بأحد العقارات بعزبة حوض 12، بنطاق الحى، وتبين وجود شدة خشبية لإعمدة بالطابق الأول علوى، وعلى الفور تم فك الشدة الخشبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 

ايقاف أعمال بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية
ايقاف أعمال بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية

 

إيقاف أعمال بناء مخالف في عزبة حوض 12 بالإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف في عزبة حوض 12 بالإسكندرية

 

 

بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية
بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية

 


 

 

 







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