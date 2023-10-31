إجراء 29622 عملية جراحية بالقليوبية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إجراء 29622 عملية جراحية على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكل فئات المواطنين بمختلف المراحل العمرية.

وأكد محافظ القليوبية، أن الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت تطويرا ملحوظا فى القطاع الصحى، وحرصت الدولة فى إطلاق العديد من المبادرات الصحية التى تستهدف النهوض بالصحة العامة للمواطنين فى إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تقدم خدماتها لجميع المواطنين بالمجان، لإنهاء قوائم الانتظار لجميع المرضى، حتى لا يتحمل المريض أى أعباء مادية، حرصا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن، وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن فى جميع المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تم إجراء عمليات جراحية فى مختلف التخصصات الجراحية الدقيقة مثل "جراحة أورام، وجراحة عظام، جراحة عيون، جراحة مخ وأعصاب، قسطرة قلبية، قلب مفتوح، زراعة القوقعة".