أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر جرام الذهب خلال منتصف تداولاته اليوم الثلاثاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2575 جنيها للجرام، في حين انخفضت الأونصة العالمية فى البورصة عند 1969 دولار لتهبط دون 2000 دولار.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2940 جنيها.



عيار 21 يسجل 2575 جنيها.



عيار 18 يسجل 2225 جنيها.



الجنيه الذهب 20600 جنيه.



أسعار الذهب عالمياً

عادت أسعار الذهب إلى الانخفاض مع بداية الأسبوع وذلك بعد الأداء القياسي خلال الأسبوع الماضي وتخطي الذهب للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، يأتي تراجع الذهب اليوم كتصحيح سلبي قبل أسبوع مليء بالأحداث على رأسها اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة.

ويتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1996 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7% حيث سجل أدنى مستوى أمس عند 1990 دولار للأونصة ليفقد 16 دولار من سعر الأونصة.

ويأتى هذا بعد ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف شهر مايو الماضي عند 2009 دولار للأونصة.

الأسبوع الماضي شهد ارتفاع أعلى من المتوقع في بيانات النمو الأمريكية عن الربع الثالث، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار سياسة البنك الفيدرالي بالحفاظ على الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

تنتظر أسواق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي بداية من بيانات أداء القطاع الصناعي مروراً باجتماع البنك الفيدرالي يوم الأربعاء القادم، وختاماً مع تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة.