3 وجبات إفطار صحية وشهية لتوازن هرمونات الجسم ..اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

الجسم مليء بالهرمونات، ويجب أن يهتم الشخص باتباع أنظمة غذائية صحية ومتوازنة تعمل على تعزيز توازن الهرمونات لكى يتمكن الجسم من القيام بوظائفه على أكمل وجه، ووفقًا لتقرير مفصل نشر فى موقع plateandcanava، فإن هناك مجموعة من الأطعمة والوجبات الصحية التى تساعد على توازن الهرمونات وتعزز من تكامل عمليات الجسم كافة، وبخاصة وجبة الإفطار الصحية، التى نبدأ بها يومنا.

ومن أبرز هذه الوجبات الصحية المبتكرة البيض والفلفل الرومى وجبة إفطار تتكون من البيض والفلفل الرومى يمكن قلى البيضة فى القليل من زيت الزيتون وقطع الفلفل الرومى هذا الأفكار الصحة من شأنه أن يعزز من توازن الهرمونات فى الجسم، لأعلى كفاءة ممكنة. البيض والأفوكادو

من وجبات الافطار الجيدة جدا لتعزيز توازن الهرمونات، والروتين فى البيض مع الدهون الصحية فى الافوكادو، مع بعض الثوم الذى يعزز من عملية التمثيل الغذائى يضاعف من أهميتها لتوازن هرمونات الجسم.