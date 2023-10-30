اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:55 م
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فريق معهد أبى العزائم بالإسكندرية يحصد المركز الأول فى بطولة كرة اليد

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:02 م
فريق معهد أبى العزائم بالإسكندرية يحصد المركز الأول فى بطولة كرة اليد فريق معهد أبى العزائم بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، فوز معهد أبو العزائم بالمركز الأول فى بطولة كرة اليد للمرحلة الإعدادية بنين بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، التى أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير.
 
وقال بيان اليوم، إن البطولة انتهت بفوز فريق معهد أبي العزائم الإعدادي الثانوي بالمركز الأول علي فريق معهد الإسكندرية الذي تصدر المجموعة بأداء متميز.
 
يذكر أن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تفقد ورش عمل المهام الأدائية لمعلمي المرحلة الابتدائية بجميع التخصصات، تنفيذًا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، تحت إشراف سمير عمر، مدير إدارة التوجيه الفني بالمنطقة، وموجهي العموم لجميع التخصصات. 
 
وأضاف البيان، أنه أكد خلال جولته على أهمية المشاركة في هذه التدريبات وورش العمل في خطة تطوير التعليم بالمعاهد الأزهرية، ودعمًا للمعلمين في تطبيق المنهج الجديد بالصف السادس.
 
 
 






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