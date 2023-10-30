اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الصحة الداغستانية: 20 جريحا في مطار محج قلعة بعد اقتحامه

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 06:00 ص
وزارة الصحة الداغستانية: 20 جريحا في مطار محج قلعة بعد اقتحامه شرطة داغستان
وكالات

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أعلنت جمهورية داغستان الروسية سقوط 20 جريحا ًفي مطار محج قلعة إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب.

وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تلجرام "نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية"

وأكدت هيئة الطيران الروسية، إغلاق مطار محج قلعة في داغستان حتى 6 نوفمبر، وفقا لخبر عاجل بثته القاهرة الإخبارية.

وفى وقت سابق نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وسائل إعلام إسرائيلية تأكيدها وضع عدد من الإسرائيليين واليهود تحت إشراف آمن بمطار داغستان.







وزارة الصحة الداغستانية

داغستان

مطار داغستان

مطار محج قلعة




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