وزارة الصحة الداغستانية: 20 جريحا في مطار محج قلعة بعد اقتحامه

وكالات

أعلنت جمهورية داغستان الروسية سقوط 20 جريحا ًفي مطار محج قلعة إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب.

وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تلجرام "نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية"

وأكدت هيئة الطيران الروسية، إغلاق مطار محج قلعة في داغستان حتى 6 نوفمبر، وفقا لخبر عاجل بثته القاهرة الإخبارية.

وفى وقت سابق نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وسائل إعلام إسرائيلية تأكيدها وضع عدد من الإسرائيليين واليهود تحت إشراف آمن بمطار داغستان.