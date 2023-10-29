ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ8005 فلسطينيين بينهم 3324 طفلا

كتب ــ أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 8005 شهيداء منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا إضافة الى إصابة 20242 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الاحتلال يمسح البشر والحجر والشجر أمام سمع العالم وبصره دون ان يحرك ساكنا لوقف محرقة غزة .

لفتت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، وتعمد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيداً منذ 7 أكتوبر وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

أكدت الصحة أنها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين منهم 1020 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض، موضحة أن ️الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 116 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها من الخدمة.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود، وقطع الاتصالات والإنترنت.

ولفتت إلى أن عودة الاتصالات كشفت حجم المحرقة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية بعد تمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني لانتشال مئات الشهداء والجرحى على الأرض وتحت الأنقاض، مضيفة :لا يزال الاحتلال يواصل تهديداته الصريحة المستشفيات ويضع نحو 100 الف من الكوادر والمرضى والجرحى والنازحين داخلها في دائرة الاستهداف.

طالب الصحة الفلسطينية الجهات الدولية بالعمل فورا على وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته للمستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والنازحين، مطالبة كافة الأطراف بتحمل مسؤولياتها في اجراء التدخلات العاجلة لإسعاف المنظومة الصحية بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود لتمكينها من استعادة وظائفها في انقاذ حياة الجرحى والمرضى.