ندوة تعريفية عن برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" بالعريش

نظمت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ندوة تعريفية عن برنامج «المرأة تقود فى المحافظات المصرية»، فى قاعة المؤتمرات فى المدينة الشبابية بالعريش، بحضور إحسان الغالى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، نيابة عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اللواء ايهاب حامد مستشار المدير التنفيذى للعلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام وعدد كبيرة من السيدات.

وأشارت مقرر فرع المرأة بشمال سيناء، إلى اهتمام الدولة بالمرأة المصرية من خلال تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، داعية السيدات للمشاركة فى البرامج التى تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبدورها ثمنت رئيس وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام، دور الاكاديمية فى دعم وتعزيز وتطوير الثروة البشرية لتأهيلها لقيادة عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية فى المجتمع نحو مستقبل أفضل من خلال برامجها وتدريباتها المتميزة.

وأضاف حامد مستشار المدير التنفيذى للعلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة على المهام القيادية للمشاركة فى بناء ودفع عجلة التنمية. وأستعرض شروط الالتحاق بالبرنامج وهى أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، مقيمة داخل مصر، حاصلة على مؤهل عالى، وأن يكون السن بين 22 إلى 50 سنة، فضلا عن اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المحددة.