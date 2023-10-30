محافظة الإسكندرية تبدأ تنفيذ برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

الإسكندرية ـ جاكلين منير

بدأت محافظة الإسكندرية تنفيذ برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الإسكندرية للتدريب بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظـ في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة وإعداد كوادر نسائية قادرة علي تولى المناصب القيادية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمن الشريف، ما حققته المرأة المصرية في كل المجالات، لافتاً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلي 50 عاما العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورئدات الأعمال، ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الأدارية والشخصية لتكوير قدراتهن علي القيادة وادارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.