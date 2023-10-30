البيت الأبيض: بايدن ناقش مع الرئيس السيسي ضمان عدم تهجير سكان قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

استعرض البيت الأبيض، في بيان، الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، حيث قدم الأخير الشكر والتقدير للسلطات المصرية والرئيس السيسي، على جهود القاهرة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض، إن الزعيمين ناقشا أهمية حماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أي مكان.

وأكد الرئيس السيسي وبايدن التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.