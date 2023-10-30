وأشارت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم - فى تقرير نشرته على موقعها الرسمى - إلى أن ما لا يقل عن 3257 طفلا قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الصراع فى السابع من أكتوبر الجارى، وهو أعلى من عدد الأطفال الذين يقتلون سنويا في النزاعات المسلحة في 24 دولة منذ عام 2019.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون أكثر من 40% من 7703 أشخاص قتلوا في غزة، وأكثر من ثلث إجمالي الوفيات في جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة .. ومع افتراض وجود ألف طفل آخرين فى عداد المفقودين في غزة مدفونين تحت الأنقاض، فمن المرجح أن يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير.

وقال جيسون لي، مدير منظمة أنقذوا الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة " أدت ثلاثة أسابيع من العنف إلى انتزاع الأطفال من عائلاتهم وتمزق حياتهم بمعدل لا يمكن تصوره.. إن الأرقام مروعة، ومع استمرار العنف وتوسعه في غزة في الوقت الحالي، لا يزال العديد من الأطفال معرضين لخطر جسيم".