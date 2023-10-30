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مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:17 م
مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزة القاهرة الاخبارية
كتب محمد عبد العظيم

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قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزة. 

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.







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