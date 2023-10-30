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محطة اليسر بالغردقة تستقبل دفعة جديدة من طلاب قسم تحلية المياه

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 01:40 م
محطة اليسر بالغردقة تستقبل دفعة جديدة من طلاب قسم تحلية المياه طلاب قسم تحلية المياه بمحطة اليسر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبلت محطة اليسر لتحلية المياه، التابعة لشركة مياه البحر الأحمر والصرف الصحى، دفعة جديدة للعام الدراسي الحالي من طلاب قسم تحلية المياه بالتعليم الفني "الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج".    
 
وأكد بيان من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أن الدراسة تتم بأحدث أساليب التعليم وتشتمل الدراسة داخل محطة اليسر لتحلية المياه الجانب النظري والجانب العمل.
 
وأوضح البيان، أنه يتم تدريب الطلاب من خلال مهندسين متخصصين ومسئولي التشغيل بالمحطة على جميع المراحل داخل محطة اليسر، كما يتم الالتزام بكافة إجراءات السلامه والصحة المهنية حرصا على سلامة الطلاب داخل  بيئة العمل.






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