وزير الإسكان يتفقد محطة اليسر لتحلية المياه بمدينة الغردقة فى بداية جولته.. صور

كتب أحمد حسن- عماد عرفة

تفقد المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم السبت، محطة تحلية مياه اليسر بمدينة الغردقة والتى تعد من أكبر محطات تحلية مياه البحر على مستوى مصر.

رافق وزير الاسكان خلال الجولة التى بدأت صباح اليوم، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات وزارة الاسكان وقيادات محافظات البحر الأحمر.

وبدأ الوزير جولته لتفقد المعمل الكيمائي وغرفة التحكم التكنولوجي داخل المحطة واستمع من المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لمكونات المحافظة وطاقتها .

كما استمع الى كيفية ادارة المحطة من خلال غرفة التحكم الالى، حيث تم افتتاح تلك المحطة فى عام 2018 والتى تكلف انشاؤها قرابة المليار جنيه، بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 من المياه يوميًا، لتكون أكبر محطة تحلية فى مصر.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المحطة على أعلى مستوى، طبقا للمواصفات العالمية لمحطات تحلية مياه البحر، وتتم على 3 مراحل، ويتم التخلص من جزيئات المياه المالحة بإلقائها فى البحر، ويتم توزيعها على بقعة واسعة، حتى لا تعود للمحطة مرة أخرى أثناء مرحلة التعبئة.