الكشف على 1622 شخص فى قافلة طبية بقرية أبو زهرة بالإسكندرية ضمن "حياة كريمة"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية والتى تم إقامتها بالوحدة الصحية بقرية ابو زهرة بمنطقة برج العرب بالاسكندرية والتى تبعد 24 كم عن اقرب مستشفى "مستشفى برج العرب المركزى "

يأتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفاروزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان والرمد والجلدية ) وشارك فيها 51 عضو من أعضاء الفريق الطبى والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل الوزارة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1622مريض من أهالى من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 466 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزى منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 128 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و125 تحليلاً بمعمل الطفيليات و3 أشعة سينية علاوة على فحص 82 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى ل 626 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.