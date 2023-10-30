مجلس جامعة المنصورة الجديدة يصدر ضوابط تنفيذ الأنشطة الطلابية 2023-2024

الدقهلية - محمد الحبشى

انعقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة ، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

واستهل "رئيس الجامعة" انعقاد المجلس اليوم في كلمته، بتأييد المجلس بالكامل لقرارات القيادة السياسية، حيث قال: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس جامعة المنصورة الجديدة، نؤيد ونقف خلف القيادة السياسية، فيما تتخذه من الإجراءات والقرارات، في شكلها ونوعها وتوقيتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدر مجلس جامعة المنصورة الجديدة، في بيان سابق له أن الجامعة أعلنت بشكل واضح وصريح دعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية، وفي إطار متصل، قامت الجامعة بتنظيم حملات التبرع بالدم بالإضافة إلى حملات التبرع للهلال الأحمر المصري، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وصادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة السابعة يوم الأحد بتاريخ 15 أكتوبر 2023، وأحيط المجلس علما، بضوابط تنفيذ الأنشطة الطلابية بكليات جامعة المنصورة الجديدة 2023-2024، وعرض تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، وتقرير نظام معلومات الطلاب SIS، وتقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، وعرض تقرير عن البنية التحتية لجامعة المنصورة الجديدة، متابعة التكليفات حتى تاريخه، مذكرة وقف القيد للطلاب المقيدين في برامج الجامعة للعام الجامعي 2023-2024 ، واعتماد ضوابط قبول الطلاب المحولين من روسيا والسودان وأوكرانيا بالجامعة، تشكيل لجان المراجعة وإنشاء الاختبارات لبنوك الأسئلة الإلكترونية لمقررات برامج الجامعة للعام 2023-2024 ، موعد امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بكل كليات الجامعة للعام 2023-2024، تشكيل منسقي الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024 ، تعيين منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024 ، عرض إحصاء نهائي للطلاب المستجدين والمحولين والوافدين والشهادات المعادلة المقبولين بالجامعة في العام الجامعي 2023-2024 ، مقترح جدول امتحان منتصف الفصل الأول خريف 2023 ، لائحة النشر العلمي لمنتسبي الجامعة، لائحة استخدام المعمل المركزي بجامعة المنصورة الجديدة، تحديد موعد امتحان مقرري اللغة الإنجليزية (E0 & E1)، خطة تنفيذ تدريب وامتحانات التحول الرقمي للطلاب المستجدين أيضًا الطلاب القدامى الذين لم يجتازوا الاختبارات المؤهلة للحصول على شهادة التحول الرقمي ، صلاحيات نظام معلومات الطلاب SIS ، تشكيل فريق تحديث الخطة الاستراتيجية لجامعة المنصورة الجديدة 2023، اللائحة الإدارية للمكتبة المركزية بالجامعة 2023-2024.