توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى المنصورة الجديدة و الفيوم

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم ، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم.

ووقع على بروتوكول التعاون عن جامعة المنصورة الجديدة الدكتور إبراهيم فتحي معوض - عميد كلية علوم وهندسة الحاسب وعن جامعة الفيوم الدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وأكد الدكتور معوض الخولي بأنه لابد من التعاون بين الجامعات المصرية بعضها البعض لتقديم خدمات مميزة لمؤسسات المجتمع المدني والمحيط بها، وفي إطار سعي كل من كلية علوم وهندسة الحاسب وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بما يملكانه من خبرات علمية وإمكانات بشرية ومعملية وبحثية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع المدني والصناعي المتعلق بمجالات الدراسة، فإن الكليتين ستعملان على تفعيل بنود البروتوكول في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن بنود البروتوكول تشمل الاتفاق بين الطرفين على التعاون في عدد من الموضوعات تشمل حل المشاكل الميدانية في مجالات الصناعة والزراعة والرعاية الصحية وغيرها، بالاعتماد على تقنيات علوم وهندسة الحاسب، وأن يقوم الطرفان بدعوة كل منهما للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وفي تحكيم البرامج والمقررات التعليمية وملتقى التوظيف السنوى، بالإضافة إلى تدريب الكوادر وتفعيل التوصيات والمقترحات.

وكذلك لتأهيل الهيئة المعاونة والخريجين للحصول على الدرجات العلمية من ماجستير ودكتوراه، على أن يكون الإشراف على الرسائل العلمية مشتركًا بين الطرفين، وأن تكون النقاط البحثية للطالب طبقًا لخطة الطرفين، كما يتعاون الطرفان لإعداد ومشاركة طلاب الطرفين في المسابقات والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة في إعداد الأبحاث والمشروعات البحثية الممولة، التي تعود بالفائدة على كل من الطرفين وعلى مؤسسات المجتمع المدني.

كما أوضح الدكتور ابراهيم فتحي معوض أن بروتوكول التعاون يشمل كذلك أن يقوم الطرفان بالمشاركة في إعداد مؤتمر علمي دولي في مجال علوم وهندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي، وكذلك أن يتعاون الطرفان لتنظيم مسابقات ومنافسات محلية وإقليمية ودولية في مجال علوم وهندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي.