اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قطع المياه 8 ساعات اليوم عن عدد من القرى التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 04:00 ص
قطع المياه 8 ساعات اليوم عن عدد من القرى التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تشهد عدد من القري التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بعد أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه اليوم الاثنين، بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً عن المناطق التالية: 
 
الوحدة المحلية بميت عاصم، الوحدة المحلية ببرمبال الجديدة، الوحدة المحلية ببرمبال القديمة، الوحدة المحلية بالرياض، الوحدة المحلية بالنزل والجمال، الوحدة المحلية بالكردي، وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط مياه الرئيسي قطر 700 مم.
 
وطلبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا يتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.
 
وطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مجلس مدينة منية النصر بمتابعة الأعمال حتى يتم عودة المياه مرة أخري للمواطنين.






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