انقطاع المياه ببعض مناطق منية النصر فى الدقهلية لمدة 8 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه غدا الاثنين، بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءًا عن المناطق التالية: الوحدة المحلية بميت عاصم، الوحدة المحلية ببرمبال الجديدة، الوحدة المحلية ببرمبال القديمة، الوحدة المحلية بالرياض، الوحدة المحلية بالنزل والجمال، الوحدة المحلية بالكردي.

وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط مياه الرئيسي قطر 700 مم.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.