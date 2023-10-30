فلسطين تتقدم بمذكرة للجامعة العربية لعقد قمة لمجلسها على مستوى القمة

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قدم مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الاثنين، مذكرة تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى "القمة"، بناء على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال العكلوك - في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"- إن هذا الطلب المقدم من دولة فلسطين يأتي بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بصفتها رئيسة الدورة الحالية (32) للقمة العربية، حيث طلبت دولة فلسطين عقد القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.



ودعت فلسطين أن تبحث القمة سبل مساعدة دولة وشعب فلسطين لمواجهة التحديات السياسية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية ولبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.