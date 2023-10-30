فرنسا.. إصابة 5 ضباط شرطة إثر رشق حافلة فريق "أولمبيك ليون" بالحجارة

أحمد علوى

أعرب وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" عن أسفه لإصابة خمسة من ضباط الشرطة بعد تعرض أمس الأحد حافلة فريق "أولمبيك ليون" لرشق بالحجارة ترتب عليه إصابة المدير الفني الإيطالي للفريق"فابيو غروسو".

وقال الوزير "دارمانان" - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين إن كاميرات المراقبة ستسمح باعتقال أشخاص آخرين متورطين في هذا الهجوم.

بدوره، أكد مصدر شرطي فرنسي لم يفصح عن هويته أنه تم القبض على 9 أشخاص بينهم قبل المباراة التي ألغيت بين أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون.

وأضافت القناة أنه بعد هذه الأحداث، تم تنظيم اجتماع أزمة مع الحكام والسلطات وممثلي الناديين مما أدى إلى تأجيل هذا اللقاء.

من جانبه، أدان فريق كرة قدم "أولمبيك ليون" - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ - بشدة الاعتداء على حافلة فريقهم والذي وصفه بـ "غير المقبول" وطلب مقاطع الفيديو للتعرف على مرتكبي الافعال المخالفة للقانون والمخالفة أيضا لقيمه ويجدد رغبته في إبعادهم عن المدرجات.

وكانت فئة من جمهور نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي قد هاجمت مساء أمس /الأحد/ حافلة فريق ليون، قبل المباراة المنتظرة بينهما مساء أمس ضمن منافسات الأسبوع 10 من الدوري الفرنسي "الليج إيه".

يذكر أنه حسب مقاطع "فيديو" متداولة ، تعرضت حافلة ليون لأضرار جسيمة على مستوى زجاج النوافذ بعد رشقها بالحجارة بشكل كثيف من قبل مجموعة من الجماهير الموتورة.