علامات لو ظهرت على طفلك لازم توديه لدكتور نفسي

كتبت نهير عبد النبى

يعتقد البعض أن الأطفال لا يعانون من الاكتئاب أو المشاكل النفسية عمومًا وهو من أكثر الأخطاء الشائعة، فالطفل مثله مثل أى شخص ناضج وكبير يعانى من الاكتئاب والتوتر والقلق وهناك عدد كبير من الأمراض النفسية المتعلقة بالأطفال وأبرزها اضطراب القلق، اضطراب قلق الانفصال واضطراب الوسواس القهرى، وفى هذه الحالة ينصح بزيارة الطبيب النفسى لعلاج الطفل فورًا وحمايته من أى مضاعفات قد يتعرض لها نتيجة الاضطراب.

وفى هذا السياق قالت الدكتورة زينب شيخ العرب أخصائى الطب النفسى بمستشفى العباسية للصحة النفسية، "إن أعراض الأمراض والاضطرابات النفسية قد تظهر على الجسم فى صورة مشكلة صحية فنسمع دائمًا عن ألم والتهاب القولون، نغزة فى القلب، نشفان الريق، عدم القدرة على التنفس، وجميعها قد تكون علامة على مشكلة صحية سواء فى الجهاز الهضمى أو التنفسى وغيره وعند زيارة الطبيب وعمل الفصحوصات اللازمة يكون الجسم سليمًا ولا يوجد به أى مشكلة وهنا يوجهك الطبيب وينصح بزيارة الطبيب النفسى لحل المشكلة، وكذلك عند الأطفال".

وأضافت: الطفل لا يستطيع أن يعبر عن نفسه ومشاعره وهناك علامات كثيرة تظهر على الأطفال وتعطى للأم انذار أن هناك مشكلة نفسية ويجب زيارة الطبيب وأشهرهم:

1: التبول اللاإرادى

التبول الليلى أو اللاإرادى، أن يكون الطفل طبيعيًا ويدخل الحمام بطريقة منتظمة وفجأة يعانى من التبول اللا إرادى وعند الفحص عند الطبيب لا نجد أى مشكلة عضوية، وهنا إنذار بأن الطفل يعانى من مشكلة نفسية والقلق النفسى أو الضغط أو قد تعرض الطفل لتهديد أو عنف جسدى أو لفظى، وهنا يجب زيارة الطبيب النفسى فورًا لمعرفة المشكلة.

2:قضم الأظافر والجز على الأسنان

قد تلاحظ الأم بشكل مفاجئ أن الطفل طول الوقت يقضم الأظافر أو يجز على أسنانه أثناء الليل ويعانى من ألم الفك، وهنا دليل على معاناة الطفل من مشكلة نفسية لا بد من علاجها وزيارة الطبيب النفسى فورًا.

3:مغص وصداع

المغص والصداع من المشاكل الصحية الشائعة عند الأطفال ولكن فى بعض الأحيان قد يكون دليل على وجود مشكلة نفسية ، فيشتكى الطفل من 4 لـ 5 سنوات من المغص المستمر والطفل الأكبر يشتكى من الصداع، وعند الكشف والتأكد من عدم وجود مشكلة صحية فهنا مؤشر على وجود سبب نفسى.

4: التأتأة والتلعثم إذا كان الطفل يعانى من التأتأة والتلعثم بشكل مفاجئ فقد يكون ذلك بسبب مشكلة نفسية قد تكون ضغط نفسى او عدم الثقة بالنفس، وهنا بلا بد من التعاون بين الطبيب النفسى وأخصائى التخاطب لحل المشكلة.

5: كثرة التلامس والاحضان إذا لاحظتى أن طفلك بشكل مفاجئ يحضنك او يطلب منك ذلك باستمرار وعلى غير العادة فقد يكون ذلك دليل على وجود مشكلة نفسية عنده او احساسه بعدم الأمان والخوف والقلق .

وأنهت حديثها: " فى حالة ظهور أى من هذه العلامات يجب أن تأخذيها على محمل الجد وزيارة الطبيب النفسى فورا".