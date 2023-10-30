علاجات طبيعية لألم الأسنان.. زيت القرنفل

كتبت إيناس البنا

العلاجات المنزلية لألم الأسنان الغرغرة بالمياه المالحة علاج سهل لوجع الأسنان في المنزل هو المضمضة بالماء المالح، حيث يحارب الكائنات الحية الدقيقة في الفم ويقلل من التهيج، يجب إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ قم بالمضمضة به في فمك لمدة ثلاثين ثانية تقريبًا، كرر هذا عدة مرات في اليوم. يمكن أن يكون ألم الأسنان مزعجًا ومؤلمًا إذا كنت لا تعرف الطريقة الصحيحة للتعامل معه، كونك محاطًا بمثل هذه الأطعمة اللذيذة، حيث يصبح من الصعب مقاومة نفسك ولكن ما ننساه هو صحة أسناننا، وفقًا لموقع "healthline"، ويعد ألم الأسنان مشكلة شائعة يمكن أن تنتج عن عوامل مختلفة مثل تسوس الأسنان أو أمراض اللثة أو التهابات الأسنان، في حين أنه من الضروري دائمًا استشارة الطبيب في حالة الشعور بأي نوع من الانزعاج، فمن المهم أيضًا معرفة بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تخفف الألم.علاج سهل لوجع الأسنان في المنزل هو المضمضة بالماء المالح، حيث يحارب الكائنات الحية الدقيقة في الفم ويقلل من التهيج، يجب إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ قم بالمضمضة به في فمك لمدة ثلاثين ثانية تقريبًا، كرر هذا عدة مرات في اليوم.

زيت القرنفل يحتوى على مادة تسمى الأوجينول، وهو مسكن طبيعي ومضاد للبكتيريا موجود في زيت القرنفل، يمكن أن يقلل الالتهاب ويخدر الألم، يمكن وضع زيت القرنفل مباشرة على السن المصاب عن طريق نقع كرة قطنية أو قطعة شاش في بضع قطرات من الزيت قبل استخدامه. كيس من الثلج قد يساعد الضغط البارد في تقليل التورم ويوفر تخفيفًا مؤقتًا لآلام الأسنان، ضعي كيسًا من الثلج على الجزء الخارجي من خدك لمدة خمسة عشر دقيقة عن طريق لفه بقطعة صغيرة من القماش، هذا قد يقلل من التورم ويخدر المنطقة المصابة.

الثوم

يحتوي الثوم على خصائص طبيعية مضادة للجراثيم ومسكنات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الأسنان، اسحق فص ثوم لتكوين معجون ثم ضعيه مباشرة على السن المصابة، يمكنك أيضًا مضغ قطعة من الثوم أو وضعها على السن.